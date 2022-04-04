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51 минуту назад

Байден назван худшим президентом в истории США

Свободная прессаиещё 2

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что Джо Байден является худшим президентом в истории Соединенных Штатов Америки.

Байден назван худшим президентом в истории США
Фото: ReutersReuters

«Я думаю, что президент Байден причинил Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории. Сейчас внутри страны происходит самый худший кризис в нашей истории», – заявил Пенс в эфире телеканала Fox News.

Пенс отметил, что инфляция в США достигла максимума за последние 40 лет, на 70 процентов выросли цены на бензин. Не забыл Пенс припомнить уход из Афганистана и просчеты в борьбе с коронавирусом.

Ранее «СП» писала о том, что ритейлеры продовольствия в ФРГ объявили о повышении цен с понедельника, 4 апреля, на 20 50 процентов.

В мире,Майк Пенс,Джозеф Байден,
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