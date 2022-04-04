Байден назван худшим президентом в истории США

«Я думаю, что президент Байден причинил Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории. Сейчас внутри страны происходит самый худший кризис в нашей истории», – заявил Пенс в эфире телеканала Fox News.

Пенс отметил, что инфляция в США достигла максимума за последние 40 лет, на 70 процентов выросли цены на бензин. Не забыл Пенс припомнить уход из Афганистана и просчеты в борьбе с коронавирусом.