Байден назван худшим президентом в истории США

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что Джо Байден является худшим президентом в истории Соединенных Штатов Америки.
«Я думаю, что президент Байден причинил Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории. Сейчас внутри страны происходит самый худший кризис в нашей истории», – заявил Пенс в эфире телеканала Fox News.
Пенс отметил, что инфляция в США достигла максимума за последние 40 лет, на 70 процентов выросли цены на бензин. Не забыл Пенс припомнить уход из Афганистана и просчеты в борьбе с коронавирусом.
Ранее «СП» писала о том, что ритейлеры продовольствия в ФРГ объявили о повышении цен с понедельника, 4 апреля, на 20 50 процентов.