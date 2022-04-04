Борис Джонсон пообещал «уморить голодом военную машину Путина»

Глава правительства Великобритании пообещал сделать все возможное, чтобы остановить российскую спецоперацию на Украине, сообщает «Московский комсомолец».
По словам британского премьера, Лондон ужесточит ограничительные меры против Москвы и увеличит военную помощь Украине.
«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина», — пообещал политик.
Он призвал расследовать военные преступления на Украине, которые якобы совершены Россией. Для этого Лондон выделит дополнительные средства, а также привлечет специалистов-расследователей.
Как заявил ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин, предпринимаемые британскими властями действия в отношении кризиса на Украине направлены на эскалацию ситуации в регионе.
По мнению дипломата, в Лондоне создается та же картина, что представляется «из бункера» украинского президента Владимира Зеленского. Исходя из этого британские власти делают заявления о том, что в переговорах нет необходимости, и принимают решение о поставках оружия Киеву.
Дипломат добавил, что Запад настраивает Киев на необоснованные и оторванные от реальной позиции требования, а решения и идеи Лондона направлены на дальнейшую эскалацию ситуации.