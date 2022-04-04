Борис Джонсон пообещал «уморить голодом военную машину Путина»

Глава правительства Великобритании пообещал сделать все возможное, чтобы остановить российскую спецоперацию на Украине, сообщает «Московский комсомолец».

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По словам британского премьера, Лондон ужесточит ограничительные меры против Москвы и увеличит военную помощь Украине.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина», — пообещал политик.

Он призвал расследовать военные преступления на Украине, которые якобы совершены Россией. Для этого Лондон выделит дополнительные средства, а также привлечет специалистов-расследователей.

Как заявил ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин, предпринимаемые британскими властями действия в отношении кризиса на Украине направлены на эскалацию ситуации в регионе.

По мнению дипломата, в Лондоне создается та же картина, что представляется «из бункера» украинского президента Владимира Зеленского. Исходя из этого британские власти делают заявления о том, что в переговорах нет необходимости, и принимают решение о поставках оружия Киеву.