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21 минуту назад

Шольц пообещал новые санкции против России

Газета.Ruиещё 1

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны в ближайшие дни примут новые санкции против России и будут продолжать оказывать военную поддержку Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц пообещал новые санкции против России
Фото: ReutersReuters

«В кругу союзников мы примем в ближайшие дни новые меры. Президент (России Владимир) Путин и поддерживающие его лица ощутят последствия. И мы продолжим предоставлять Украине оружие, чтобы она могла защититься от российского вторжения», — рассказал Шольц.

Он подчеркнул, что следует «полностью расследовать» события в населенном пункте Буча.

Лондон усилит санкции против РФ

Ранее глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер призвал к немедленному ужесточению санкций в отношении России, указав на необходимость скорейшего введения эмбарго на поставки энергоресурсов из РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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