Вучич объявил о победе на выборах президента Сербии

Действующий президент Сербии Александр Вучич заявил о своей победе на выборах главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

Вучич отметил, что набрал от 59,8 до 60,1 процента голосов и победил в первом туре. По его словам, ему удалось сделать в Сербии то, что еще никому не удавалось.