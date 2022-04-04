Вучич объявил о победе на выборах президента Сербии

Действующий президент Сербии Александр Вучич заявил о своей победе на выборах главы государства. Об этом сообщает ТАСС.
Вучич отметил, что набрал от 59,8 до 60,1 процента голосов и победил в первом туре. По его словам, ему удалось сделать в Сербии то, что еще никому не удавалось.
«Я единственный, кто два раза победил в первом туре», — пояснил Вучич.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе своей партии на выборах в Национальное собрание страны.
«Мы одержали такую победу, что даже с Луны видно. Ну из Брюсселя, во всяком случае, точно!» — заявил Орбан.
По результатам обработки 77,55 процента бюллетеней, правящий альянс Фидес — Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) лидировал, набрав почти 68 процентов голосов.