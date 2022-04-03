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13 минут назад

Грузия передумала вводить санкции против России

Ura.Ruиещё 1

Грузия не будет присоединяться к экономическим санкциям против России. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Грузия передумала вводить санкции против России
Фото: ТАССТАСС

«Еще раз хочу пояснить: введения экономических санкции со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, из интересов нашего народа», — приводит слова Гарибашвили Sputnik Грузия.

Грузия присоединилась к финансовым санкциям против России

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу CNN заявил, что страна участвует во всех антироссийских санкциях. По словам Зурабишвили, грузинский финансовый сектор уже почувствовал на себе их влияние.

Страны Запада начали вводить против России санкции из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Помимо Грузии поддержать антироссийские санкции также отказалась Турция.

В мире,Ираклий Гарибашвили,Саломе Зурабишвили,Владимир Путин,
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