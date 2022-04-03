Грузия передумала вводить санкции против России

Грузия не будет присоединяться к экономическим санкциям против России. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

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«Еще раз хочу пояснить: введения экономических санкции со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, из интересов нашего народа», — приводит слова Гарибашвили Sputnik Грузия.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу CNN заявил, что страна участвует во всех антироссийских санкциях. По словам Зурабишвили, грузинский финансовый сектор уже почувствовал на себе их влияние.