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17 минут назад

Итальянскую газету уличили в создании фейка на основе фото российского издания

Lenta.ru

Итальянскую газету La Stampa обвинили в распространении фейковых новостей. Об этом сообщается на сайте аналитического центра ASRIE Analytica.

Итальянскую газету уличили в создании фейка на основе фото российского издания
Фото: ReutersReuters

Как пишет автор материала, газета взяла за основу фотографию российского корреспондента уральского издания Ura.ru, на котором запечатлен пожилой мужчина, стоящий на разрушенной улице в окружении трупов, и выдала снимок за последствия нападения России на один из украинских городов. Отмечается, что создание фейковых новостей и искаженного нарратива направлено на разжигание информационной войны между Россией и западными странами.

«На самом деле, вскоре после этого стало ясно, что этот снимок был сделан в городе Донецке после того, как ракета «Точка-У» попала в населенный пункт, убив 20 мирных жителей. Эта ракета была запущена украинскими вооруженными силами по городу, входящему в состав одноименной Донецкой народной республики, независимость которой Кремль признал незадолго до начала конфликта», — уличили в обмане в ASRIE Analytica.

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Ранее в марте сообщалось, что издание Ura.ru подаст в суд на итальянскую газету La Stampa из-за незаконного использования в материале о спецоперации на Украине снимка российского корреспондента. Речь идет о снимке Эдуарда Корниенко, на котором запечатлены последствия падения обломков украинской ракеты «Точка-У» на центр Донецка. La Stampa разместила снимок на первой странице газеты и выдала его за фотографию, сделанную в Киеве. Кадр сопроводили заголовками о «резне на Украине».

В мире,Эдуард Корниенко,
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