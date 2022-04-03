«На самом деле, вскоре после этого стало ясно, что этот снимок был сделан в городе Донецке после того, как ракета «Точка-У» попала в населенный пункт, убив 20 мирных жителей. Эта ракета была запущена украинскими вооруженными силами по городу, входящему в состав одноименной Донецкой народной республики, независимость которой Кремль признал незадолго до начала конфликта», — уличили в обмане в ASRIE Analytica.