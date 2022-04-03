Великобритания и Украина договорились о санкциях против РФ

Великобритания и Украина согласились усиливать санкционное давление на Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра королевства Бориса Джонсона после его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото: Henry Nicholls/Reuters Henry Nicholls/Reuters

В заявлении говорится, что Зеленский рассказал о ходе мирных переговоров и приветствовал дальнейшее участие Великобритании в дипломатических попытках урегулирования конфликта. Стороны согласились с важностью продолжать ужесточать санкции с целью усиления экономического давления на Москву до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкциями в отношении России и Белоруссии западные страны "стреляют себе в ногу". 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте "Газеты.Ru".