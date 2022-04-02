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31 минуту назад

ФРГ предсказали судьбу «вассала США»

Елена Прошина

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил, что важнейшим трендом внешней политики Берлина стала ориентация на интересы США. Он отметил, что тренд усилился после начала спецоперации на Украине. Об этом пишет «Лента.ру».

ФРГ предсказали судьбу «вассала США»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом политолог подчеркнул, что, несмотря на тренды, охлаждение отношений между Берлином и Вашингтоном все еще ощущается. Экс-президент США Дональд Трамп резко и грубо критиковал ранее Германию за просрочку платежей НАТО и даже угрожал вывести с ее территории американских военнослужащих.

Но все же, уверяет Камкин, Германия остается «вассалом США».

Эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов сообщил, в свою очередь, что не следует делать опрометчивые и преждевременные заявления о дальнейших отношениях США и Германии.

Он полагает, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц слишком редко встречаются и созваниваются. При том, что нынешняя повестка требует постоянного диалога между лидерами ведущих стран.

В мире,Александр Камкин,Олаф Шольц,Артем Соколов,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Валдайский клуб,НАТО,МГИМО,РАН,
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