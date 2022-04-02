ФРГ предсказали судьбу «вассала США»

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил, что важнейшим трендом внешней политики Берлина стала ориентация на интересы США. Он отметил, что тренд усилился после начала спецоперации на Украине. Об этом пишет «Лента.ру».

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При этом политолог подчеркнул, что, несмотря на тренды, охлаждение отношений между Берлином и Вашингтоном все еще ощущается. Экс-президент США Дональд Трамп резко и грубо критиковал ранее Германию за просрочку платежей НАТО и даже угрожал вывести с ее территории американских военнослужащих.

Но все же, уверяет Камкин, Германия остается «вассалом США».

Эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов сообщил, в свою очередь, что не следует делать опрометчивые и преждевременные заявления о дальнейших отношениях США и Германии.