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2 часа назад

Папа Римский отправился на Мальту

ТАСС

Папа Римский Франциск отправился в субботу с двухдневным апостольским визитом на Мальту, в ходе которого посетит Валлетту, остров Гоцо и Рабат, где находится грот святого Павла, принесшего христианство на остров.

Папа Римский отправился на Мальту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили в службе печати Святого престола, поездка посвящен тому, чтобы направить "послание мира, братства и открытости Европы беженцам". В воскресенье Франциск встретится с мигрантами и проведет мессу на центральной площади в городе Флориана, где выступит с воскресной проповедью.

Эта поездка была запланирована на май 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Наблюдатели обращают внимание, что Франциск, которому исполнилось 85 лет в декабре прошлого года, ходит с трудом. На Мальте он будет перемещаться на автомобиле и катамаране, на котором поплывет на Гоцо.

Мальту, у берегов которой в 60-м году н. э. потерпел крушение корабль, на котором плыл апостол Павел, посещали предшественники Франциска - Иоанн Павел II (1990 и 2001) и Бенедикт XVI (2010). Мальтийский рыцарский орден обосновался на острове в 1522 году и действовал там более чем 200 лет.

Пока в графике будущих папских поездок значится Демократическая республика Конго и Южный Судан (июль). В ходе аудиенции для делегации коренных народов Канады в пятницу Франциск выразил намерение посетить эту страну, назвав в качестве возможной даты 26 июля. В этот день католики чествуют святую Анну, мать Девы Марии.

В мире,БЕНЕДИКТ XVI,ФРАНЦИСК,
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