Папа Римский отправился на Мальту

Папа Римский Франциск отправился в субботу с двухдневным апостольским визитом на Мальту, в ходе которого посетит Валлетту, остров Гоцо и Рабат, где находится грот святого Павла, принесшего христианство на остров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщили в службе печати Святого престола, поездка посвящен тому, чтобы направить "послание мира, братства и открытости Европы беженцам". В воскресенье Франциск встретится с мигрантами и проведет мессу на центральной площади в городе Флориана, где выступит с воскресной проповедью.

Эта поездка была запланирована на май 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Наблюдатели обращают внимание, что Франциск, которому исполнилось 85 лет в декабре прошлого года, ходит с трудом. На Мальте он будет перемещаться на автомобиле и катамаране, на котором поплывет на Гоцо.

Мальту, у берегов которой в 60-м году н. э. потерпел крушение корабль, на котором плыл апостол Павел, посещали предшественники Франциска - Иоанн Павел II (1990 и 2001) и Бенедикт XVI (2010). Мальтийский рыцарский орден обосновался на острове в 1522 году и действовал там более чем 200 лет.