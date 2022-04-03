Зеленский: США не предоставили Украине гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США так и не согласились предоставить гарантии безопасности в том виде, о котором просил Киев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

«Я бы хотел поблагодарить Соединенные Штаты и администрацию президента (США Джо) Байдена за поддержку со стороны обеих партий, за все, что они делают для нас. Но тем не менее Соединенные Штаты не предоставили нам гарантии безопасности. Это надо понимать», — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина «пока не получила их ни от кого».

Ранее Зеленский заявил, что Киев обменялся с рядом стран проектами документов по гарантиям безопасности.

Он подчеркнул, что речь может идти как о странах — членах Североатлантического альянса, так и о государствах, не входящих в альянс.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.