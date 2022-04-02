США предоставят Украине еще 300 миллионов долларов в виде военной помощи. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

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«В рамках Инициативы о содействии безопасности Украины [Ukraine Security Assistance Initiative, USAI] Пентагон предоставит до 300 миллионов долларов помощи в области безопасности, чтобы укрепить способность Украины защищать себя», — говорится в заявлении.

Ранее в США предложили направлять изъятые российские активы на помощь Украине. Сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет и сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман подготовили законопроект, согласно которому предлагается направлять имущество и банковские счета россиян, захваченные новой оперативной группой KleptoCapture Министерства юстиции США, в фонд «помощи украинским беженцам и на восстановление Украины».