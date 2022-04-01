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39 минут назад

ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу Саакашвили

Газета.Ruиещё 2

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил не рассматривать жалобу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на условия его содержания и лечение в грузинской тюрьме. Об этом заявил заместитель министра юстиции Грузии Бека Дзамашвили, сообщает ТАСС.

ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу Саакашвили
Фото: ReutersReuters

«Европейский суд по правам человека изъял из списка рассматриваемых дел жалобу Михаила Саакашвили, которая касалась его лечения и отношения к нему пенитенциарной системы <...> По оценке Страсбургского суда, в этом деле нет никакого особого обстоятельства с точки зрения защиты прав человека, из-за чего было бы необходимым дополнительное изучение вопроса», — пояснил Дзамашвили.

10 марта Саакашвили заявил, что прекращает голодовку в тюрьме, которую он начал 21 февраля из-за плохого лечения в тюрьме. В ходе судебного заседания политик обвинил власти Грузии в его «целенаправленной инвалидизации».

Саакашвили арестовали 1 октября в Грузии, куда он вернулся спустя 8 лет эмиграции. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили назвал себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста, она длилась 50 дней. 21 декабря объявили массовую голодовку его сторонники, они требовали освободить бывшего грузинского лидера.

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