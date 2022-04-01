Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию на Украине

Лидер КНР Си Цзиньпин выразил сожаление, что ситуация на Украине дошла до нынешней точки. Об этом он заявил в ходе выступления на онлайн-саммите Евросоюз – Китай, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».
«Китай охвачен глубоким сожалением, что ситуация на Украине дошла до той точки, где она находится сейчас», - сказал председатель КНР.
Си призвал международное сообщество создавать условия для переговорного процесса между Россией и Украиной, а не «подливать масла в огонь» и обострять противоречия. По его словам, ЕС, Россия, США и НАТО должны создать механизм безопасности в Европе.
Си Цзиньпин также сообщил, что Китай направил гуманитарную помощь Украине и странам, принимающим украинских беженцев.
По мнению китайского лидера, на восстановление мировой экономики от последствий кризиса на Украине могут потребоваться годы или даже десятилетия.
Саммит Евросоюз – Китай состоялся в пятницу, 1 апреля, в онлайн-формате. В переговорах приняли участие председатель Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и председатель КНР Си Цзиньпин. Основной темой саммита стала ситуация на Украине.