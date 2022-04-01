Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию на Украине

Лидер КНР Си Цзиньпин выразил сожаление, что ситуация на Украине дошла до нынешней точки. Об этом он заявил в ходе выступления на онлайн-саммите Евросоюз – Китай, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Фото: Reuters Reuters

«Китай охвачен глубоким сожалением, что ситуация на Украине дошла до той точки, где она находится сейчас», - сказал председатель КНР.

Си призвал международное сообщество создавать условия для переговорного процесса между Россией и Украиной, а не «подливать масла в огонь» и обострять противоречия. По его словам, ЕС, Россия, США и НАТО должны создать механизм безопасности в Европе.

Си Цзиньпин также сообщил, что Китай направил гуманитарную помощь Украине и странам, принимающим украинских беженцев.

По мнению китайского лидера, на восстановление мировой экономики от последствий кризиса на Украине могут потребоваться годы или даже десятилетия.