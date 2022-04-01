В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
31 минуту назад

ЕС предостерег Китай от помощи России и обхода санкций

Вероника Полынина

Евросоюз предупредил Китай, что будет отслеживать все его попытки оказать помощь России с целью обхода введенных против нее санкций. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Китай, передает ТАСС.

ЕС предостерег Китай от помощи России и обхода санкций
Фото: ReutersReuters

По словам Мишеля, любые попытки оказать помощь России в условиях санкций «продлят военные действия».

«Мы будем внимательно следить за любыми попытками помочь России в финансовом или военном плане», - предупредил он.

Шарль Мишель заявил, что ЕС и Китай согласились, что спецоперация на Украине «угрожает глобальной безопасности и мировой экономике» - это не отвечает интересам ни ЕС, ни КНР.

«Богатый опыт»: Иран предложил РФ совместно обходить санкции

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что ЕС предупредил Пекин о репутационных рисках в Европе в случае оказания помощи Москве.

«Ни один гражданин ЕС не поймет, если Китай будет оказывать военную помощь России. Китай должен понимать в этом случае риск серьезных репутационных потерь в Европе, которые могут затронуть бизнес и инвестиции», - сказала фон дер Ляйен.

В мире,Шарль Мишель,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители