ЕС предостерег Китай от помощи России и обхода санкций

Евросоюз предупредил Китай, что будет отслеживать все его попытки оказать помощь России с целью обхода введенных против нее санкций. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Китай, передает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

По словам Мишеля, любые попытки оказать помощь России в условиях санкций «продлят военные действия».

«Мы будем внимательно следить за любыми попытками помочь России в финансовом или военном плане», - предупредил он.

Шарль Мишель заявил, что ЕС и Китай согласились, что спецоперация на Украине «угрожает глобальной безопасности и мировой экономике» - это не отвечает интересам ни ЕС, ни КНР.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что ЕС предупредил Пекин о репутационных рисках в Европе в случае оказания помощи Москве.