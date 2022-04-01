Трамп предстанет перед судом из-за песни

Бывший президент США Дональд Трамп с большой вероятностью предстанет перед судом из-за иска регги-музыканта Эдди Гранта. Об этом пишет The Guardian.

Фото: Reuters Reuters

Ранее исполнитель подал заявление на политика и его администрацию из-за неправомерного использования песни Electric Avenue в рекламном ролике предвыборной кампании в 2020 году. Композиция Гранта играет в клипе, в котором анимированный персонаж, напоминающий нынешнего американского лидера Джо Байдена, медленно едет в железнодорожной дрезине, которую на высокой скорости обгоняет поезд Трампа.

Регги-певец сообщил о нарушении авторских прав и потребовал возмещения ущерба в размере 300 тысяч долларов (более 25 миллионов рублей). Известно, что Трампу не удалось добиться отклонения иска.