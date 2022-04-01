Конфискованное у россиян имущество захотели передать Украине

Имущество россиян, попавших под санкции в Европе, могут конфисковать и передать для восстановления Украины. Такую меру допустил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс, передает РИА Новости.

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По словам Рейндерса, конфискованное имущество также могло бы быть использовано для выплат компенсаций жертвам проходящей на Украине спецоперации. Он также рассказал, что сейчас европейские власти выясняют, причастны ли попавшие под санкции россияне к уголовно наказуемой деятельности.

«Уже зафиксировано 150 случаев возможной связи с преступной деятельностью, начиная от отмывания средств. В ряде государств ЕС обход санкций сам по себе является преступлением», — сказал еврокомиссар.

Ранее в США предложили направлять изъятые российские активы на помощь Украине. Сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет и сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман подготовили законопроект, согласно которому предлагается направлять имущество и банковские счета россиян, захваченные новой оперативной группой KleptoCapture Министерства юстиции США, в фонд «помощи украинским беженцам и на восстановление Украины».