Папа Римский Франциск попросил прощения у коренных жителей Канады

Папа Римский Франциск в пятницу во время встречи с группой коренных жителей Канады принес им извинения за жестокое обращение в специальных школах-интернатах североамериканской страны, которые управлялись Римско-католической церковью. Как сообщило агентство ANSA, понтифик выразил "стыд" и "возмущение".

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"Я прошу прощения у Бога <...>, присоединяюсь к моим братьям канадским епископам, чтобы извиниться перед вами, - сказал понтифик на аудиенции в Ватикане. - До встречи в Канаде, где я смогу лучше выразить свою близость".

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В ватиканских кругах не исключали, что Франциск может совершить визит в Канаду до конца этого года. Однако ранее официально об этом не сообщалось.

Коренные народы североамериканской страны не первый год требовали от Папы Римского официальных извинений за участие Римско-католической церкви в создании и управлении учебными заведениями. В конце мая 2021 года в Канаде на территории трех бывших школ-интернатов для детей индейцев были обнаружены свыше тысячи безымянных могил несовершеннолетних. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году. Также звучали призывы к Римско-католической церкви опубликовать документы, которые бы позволили обнаружить такого рода захоронения и другую документацию резидентских школ.