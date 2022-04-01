На Украине начали выдавать поддельные паспорта для иммиграции

Под видом беженцев из Украины в Европу все чаще попадаю совсем не жители этой страны. Поток украинцев, хлынувший в европейские страны на фоне российской спецоперации, стал «зонтиком» для бесконтрольной иммиграции, рассказал RT российский писатель, публицист и журналист Игорь Мальцев.

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Журналист отметил, что сначала фото «украинских беженцев» явно африканского происхождения были похожи «на глупый мем», но затем стал появляться видеозаписи. В пример он привел видео, сделанное в дублинском аэропорту, на котором молодые мужчины явно не славянской внешности утверждают, что они «по паспорту украинцы».

Видео дня

«Сейчас уже все европейские СМИ бьют тревогу: «украинские беженцы» становятся зонтиком для самой бесконтрольной иммиграции. Согласно сообщению немецкой газеты Bild, «кто-то делает состояние» на выдаче неукраинским экономическим мигрантам поддельных украинских паспортов, чтобы они могли пробраться в Западную Европу и получить бесплатное пособие», - пишет Мальцев.

Так, принявшие участие в беспорядках в центре для беженцев в Мюнхене «украинцы» являлись представителями этнических групп синти и рома, то есть цыганами, отмечает журналист.

«Как выяснилось, из Молдавии. С новенькими украинскими паспортами. Настоящими. То есть на Украине действует уже целая индустрия по торговле паспортами», - заметил Мальцев.

При этом появляются сообщения из Франции, что до трети так называемых украинских беженцев, въезжающих в европейские страны, не являются украинцами или беженцами.

«Экономические мигранты из Африки, Ближнего Востока и Южной Азии цинично используют украинскую волну беженцев, чтобы злоупотребить системой и получить бесплатное жилье и социальное обеспечение в европейских странах», - уверен Игорь Мальцев.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.