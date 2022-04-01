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18 минут назад

«Прогнозы пугающие»: эксперт предупредил о мировом голоде из-за санкций против России

Лера Букина

Западные антироссийские санкции разрушают цепочки поставок зерна и удобрений из России и грозят стать причиной серьезного обострения проблемы мирового голода. Об этом РИА Новости заявил директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.

Миру грозит голод из-за антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, в том числе против банковской системы. Россия и Украина производят треть выращиваемой в мире пшеницы. Эксперты опасаются, что из-за украинского кризиса цены на продовольствие могут подскочить на 8-20 процентов.

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По словам Разумовского, события на Украине в Латинской Америке сегодня обсуждают в контексте угрозы продовольственного кризиса.

«Страны Запада должны осознавать, что своими действиями способны спровоцировать обострение проблемы мирового голода, отрезав российских производителей от логистических маршрутов и схем финансирования, в том числе экспортеров удобрений и зерна, по которым наша страна давно является одним из мировых лидеров», - заметил эксперт.

Ситуацию ухудшает и неурожай в ряде стран, в том числе и в Бразилии, пояснил директор Института Латинской Америки РАН.

«Прогнозы для Бразилии, как для всей Латинской Америки, по-настоящему пугающие — появление в ближайшее время десятков миллионов голодающих людей», - заявил он.

Эксперт выразил надежду на то, что в Вашингтоне «найдутся сегодня трезвые головы» и санкции с России будут сняты.

В мире,Владимир Путин,РАН,ЕС,
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