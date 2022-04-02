Президент Южной Осетии намерен посетить Донбасс

Пресс-секретарь президента Южной Осетии Анатолия Бибилова Дина Гассиева заявила, что глава республики планирует посетить Донбасс. Об этом сообщает РИА "Новости".

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Анатолий Ильич отправится на Донбасс, он сказал об этом во время отправки гуманитарной помощи", — рассказала Гассиева.

В публикации отмечается, что Южная Осетия отправила 20 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и освобожденные территории Украины. Отправка помощи будет продолжена.

Ранее Бибилов заявил, что власти Южной Осетии, не затягивая, спросят мнение народа по вопросу о вхождении в состав России. Накануне Бибилов заявил, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России.

В начале августа 2008 года между Грузией и Южной Осетией возник конфликт. В связи с угрозой безопасности местных жителей, многие из которых были россиянами, Россия ввела в республику войска. Грузинские войска были вытеснены спустя пять дней боевых действий.

26 августа Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Российские власти неоднократно заявляли, что суверенитет этих республик отражает сложившиеся реалии. Тбилиси, в свою очередь, все еще считает территорию республик частью Грузии.