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16 минут назад

В Госдепе пообещали не признавать итоги референдума в Южной Осетии

Деловая газета "Взгляд"

Соединенные Штаты не признают результаты референдума в Южной Осетии о вхождении в состав России, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

В США отреагировали на планы Южной Осетии войти в состав России
Фото: ТАССТАСС

«Мы не будем признавать результаты любых усилий со стороны России или [связанных с ней] сил по разделу грузинской территории», – приводит слова глава пресс-службы Госдепа ТАСС.

Накануне президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время намерена предпринять юридические шаги для вхождения в состав России. Позже глава Южной Осетии допустил объединение с Северной Осетией в составе России.

В четверг в Госдуме назвали сроки проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани назвал планы Южной Осетии по проведению референдума о вхождении в состав России «не имеющими юридической силы».

Напомним, Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии – Абхазии, 26 августа 2008 года. Тогда же Россия оказала помощь Южной Осетии, которую грузинская армия пыталась силой вернуть под контроль Тбилиси. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Южная Осетия начинает парад присоединений к России.

В мире,Давид Залкалиани,Анатолий Бибилов,Госдума,Госдеп США,
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