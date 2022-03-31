В США отреагировали на планы Южной Осетии войти в состав России

Соединенные Штаты не признают результаты референдума в Южной Осетии о вхождении в состав России, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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«Мы не будем признавать результаты любых усилий со стороны России или [связанных с ней] сил по разделу грузинской территории», – приводит слова глава пресс-службы Госдепа ТАСС.

Накануне президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время намерена предпринять юридические шаги для вхождения в состав России. Позже глава Южной Осетии допустил объединение с Северной Осетией в составе России.

В четверг в Госдуме назвали сроки проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани назвал планы Южной Осетии по проведению референдума о вхождении в состав России «не имеющими юридической силы».