Австрия отказалась поддерживать эмбарго на российские нефть и газ

Австрия не поддерживает введение эмбарго на российские нефть и газ, потому что зависит от этих энергоносителей. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает ТАСС.

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«Поэтому от нас следует четкий отказ от каких-либо идей о прекращении импорта российского газа или российской нефти», - сказал Нехаммер, комментируя в интервью телеканалу ОЕ-24 предложение о запрете на экспорт нефти, газа и угля из России.

Он также прокомментировал требование президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях.

По словам Нехаммера, у Австрии есть действующие контракты с «Газпромом», заключенные в долларах и евро. Руководство страны ждет подробностей от российской стороны по поводу изменения расчетов, и только после их получения сможет дать им оценку.

По словам канцлера, необходимо проявить спокойствие, австрийское правительство принимает меры, чтобы следующей зимой страна была обеспечена газом.

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами». Глава государства разъяснил, что для приобретения газа из России западным странам необходимо открыть рублевые счета в российских банках. Новые правила расчетов вступают в силу с 1 апреля.