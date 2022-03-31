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39 минут назад

Австрия отказалась поддерживать эмбарго на российские нефть и газ

Рамблер

Австрия не поддерживает введение эмбарго на российские нефть и газ, потому что зависит от этих энергоносителей. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает ТАСС.

Австрия отказалась поддерживать эмбарго на российские нефть и газ
Фото: ReutersReuters

«Поэтому от нас следует четкий отказ от каких-либо идей о прекращении импорта российского газа или российской нефти», - сказал Нехаммер, комментируя в интервью телеканалу ОЕ-24 предложение о запрете на экспорт нефти, газа и угля из России.

Он также прокомментировал требование президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях.

По словам Нехаммера, у Австрии есть действующие контракты с «Газпромом», заключенные в долларах и евро. Руководство страны ждет подробностей от российской стороны по поводу изменения расчетов, и только после их получения сможет дать им оценку.

По словам канцлера, необходимо проявить спокойствие, австрийское правительство принимает меры, чтобы следующей зимой страна была обеспечена газом.

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами». Глава государства разъяснил, что для приобретения газа из России западным странам необходимо открыть рублевые счета в российских банках. Новые правила расчетов вступают в силу с 1 апреля.

Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из «недружественных стран» не выполнят новые условия оплаты.

В мире,Карл Нехаммер,Владимир Путин,Газпром,
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