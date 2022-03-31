Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Россию и Украину

Американские граждане, находящиеся на территории России и Украины, должны немедленно покинуть эти страны, призвал на регулярном брифинге в четверг глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов <...>. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину", - сказал он.
Прайс добавил, что соответствующие положения были добавлены в рекомендации Госдепартамента для граждан США за рубежом. В начале марта Госдепартамент уже рекомендовал американцам немедленно покинуть Россию, ссылаясь на то, что "посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая транспортные возможности, могут внезапно измениться".