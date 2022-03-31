Пашинян предупредил Путина о риске провокаций со стороны Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил президента России Владимира Путина о риске новых провокаций в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Пашинян заявил, что ситуация после вторжения азербайджанских войск в зону ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе не урегулирована и провокации от азербайджанский подразделений вероятны. Премьер рассказал президенту РФ о действиях Азербайджана по «запугиванию жителей » и «психологическому давлению». Политик также добавил, что армянская сторона ждет от российских миротворцев действий по выводу азербайджанских подразделений. Путин и Пашинян договорились принять соответствующие меры для урегулирования конфликта, пишет пресс-служба.