В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
23 минуты назад

Пашинян предупредил Путина о риске провокаций со стороны Азербайджана

Lenta.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил президента России Владимира Путина о риске новых провокаций в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Пашинян предупредил Путина о риске провокаций со стороны Азербайджана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пашинян заявил, что ситуация после вторжения азербайджанских войск в зону ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе не урегулирована и провокации от азербайджанский подразделений вероятны. Премьер рассказал президенту РФ о действиях Азербайджана по «запугиванию жителей » и «психологическому давлению». Политик также добавил, что армянская сторона ждет от российских миротворцев действий по выводу азербайджанских подразделений. Путин и Пашинян договорились принять соответствующие меры для урегулирования конфликта, пишет пресс-служба.

26 марта азербайджанские войска вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. Баку призвал Москву «обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований» из региона. Пашинян обвинил Азербайджан в попытках депортировать всех армян, проживающих в Карабахе.

В мире,Политика,Никол Пашинян,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители