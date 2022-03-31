Пока вы не уснули: план России по оплате газа в рублях и миллионы россиян без WhatsApp

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Россия представила план по оплате газа в рублях

Стали известны подробности плана по оплате российского газа: Россия предложила Европе оплачивать его с рублевых счетов в российском банке. Обязательным условием станет открытие рублевого счета. При этом, как заявил президент России Владимир Путин, в случае отказа от оплаты в рублях действующие контракты будут аннулированы. Решение о новом порядке оплаты он назвал шагом к финансовому суверенитету страны и подписал указ о специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа.

Миллионы пользователей останутся без WhatsApp с 1 апреля

Несколько миллионов пользователей в России останутся завтра без WhatsApp. Дело в том, что с 1 апреля компания Meta* (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) прекращает поддержку мессенджера на некоторых операционных системах. Об этом пишет «Ридус». Речь идет о ОС Android 4.4 KitKat и iOS 9. Так, к примеру, на Android 4.4 KitKat, которую выпустили еще в конце 2013 года, работают такие модели телефонов, как Samsung Galaxy A5 и Galaxy E7, Lenovo S90, Lenovo K8, ZTE Blade, HTC Desire, Xiaomi Redmi2 и другие гаджеты.

Путин рассказал об обмане Запада

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании по авиаотрасли, заявил, что западные партнеры обманули Россию, прекратив лизинг пассажирских самолетов. Его слова приводит ТАСС. Путин отметил, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами у России пока не будет. При этом, по его словам, РФ никогда не станет закрытой страной.

В Грузии отреагировали на разговоры о референдуме в Южной Осетии

Грузия не приемлет разговоры о проведении референдума в Южной Осетии по поводу вхождения в состав России. Об этом в четверг заявил грузинский вице-премьер, глава МИД Давид Залкалиани.

"Конечно же, разговоры о проведении какого либо референдума [в Южной Осетии] являются неприемлемыми в тех условиях, когда территория Грузии оккупирована (признание Россией Южной Осетии - прим. ТАСС). У этой оккупации есть не только политическая, но и правовая оценка", - сказал Залкалиани.

Что изменится в России с апреля

«Известия» рассказали об изменениях, которые ждут россиян с апреля 2022 года. В первую очередь, в начале апреля проиндексируют социальные пенсии и начнут действовать налоговые льготы.

Решилась судьба РФС в ФИФА

На проходящем в Катаре 72-м конгрессе ФИФА, вопрос о членстве Российского футбольного союза даже не включили в повестку. Это может говорить о том, что Россию не исключат из организации и оставят в мировом футболе. Об этом пишет «Комсомольская правда». Как уточняется, в пункте 4 повестки заседания решашется судьба приостановки членства трех федераций - Пакистана, Зимбабве и Кении. Вопроса исключения Российского футбольного союза (РФС) в повестке не было.

Stellantis закрывает завод в Калуге

Автомобильная компания Stellantis, владеющая в том числе брендами Citroën, Opel и Peugeot, планирует закрыть свой завод в Калуге в связи с дефицитом запчастей. Об этом заявил генеральный менеджер корпорации Карлос Таварес, передает Reuters.

«Завод Stellantis в Калуге будет вынужден прекратить работу из-за нехватки запчастей», — указал он.

Таварес отметил, что корпорация прилагает все усилия для соблюдения антироссийских санкций, которые не позволяют полноценно функционировать.

В России выросли цены на каско и ОСАГО

В России страховщики повысили цены на каско и ОСАГО на 5-15% на фоне роста расходов на запчасти и цен на ремонтные работы. Об этом пишут «Известия». По словам управляющего директора по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергея Демидова, рост цен на каско обусловлен увеличением расходов на запчасти, на них приходится самая существенная доля выплат, влияет и цена ремонтных работ.

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Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице в выходные

В Москве в первые выходные апреля ожидаются мокрый снег, гололедица и сильный ветер. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если завтра осадки пройдут небольшие, на юге области — умеренные, то в субботу и в воскресенье ночью будут обильные в виде снега и мокрого снега, а также целый комплекс неблагоприятных явлений: налипание мокрого снега, гололед в твердой фазе — на ветвях деревьев и проводах. Ночные температуры в субботу отрицательные — минус один-три градуса, днем — плюс один-три. Аналогичная ситуация ожидается в воскресенье», — приводятся в материале слова Вильфанда.

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