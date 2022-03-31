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44 минуты назад

Байден объявит о рекордной распечатке запасов нефти

Lenta.ruиещё 12

Президент США Джо Байден намерен объявить о рекордной для страны распечатке нефтяных запасов, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Байден объявит о рекордной распечатке запасов нефти
Фото: ReutersReuters

Расходование топлива из стратегического резерва может составить до миллиона баррелей в сутки. Такая мера предпринимается для повышения предложения на внутреннем рынке и снижения цен.

Ожидается, что она будет действовать как минимум на протяжении ближайших шести месяцев. В дальнейшем Вашингтон рассчитывает на увеличение внутренней добычи, которая позволит компенсировать нехватку импорта.

США нарастили закупки нефти в России

В начале марта США в рамках антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине отказались от импорта российской нефти. Это привело к резкому сокращению предложения на внутреннем рынке. Евросоюз не поддержал такой шаг из-за сильной зависимости от российского топлива.

Стратегический резерв нефти был создан в США после энергетического кризиса 1973 года, вызванного отказом арабских стран поставлять нефть США и другим союзникам Израиля в Войне судного дня.

В мире,Джозеф Байден,ЕС,
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