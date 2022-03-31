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36 минут назад

В США Хиллари Клинтон и комитет демократов оштрафовали за оплату досье на Трампа

ТАССТАСС

Федеральная избирательная комиссия США начислила штраф Национальному комитету Демократической партии (НКДП) и избирательному штабу экс-кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон за нарушения, касающиеся финансирования подготовки досье с заведомо ложными утверждениями о сговоре с Россией республиканца Дональда Трампа, который ранее был американским лидером. Соответствующее уведомление распространено комиссией.

В США Хиллари Клинтон и комитет демократов оштрафовали за оплату досье на Трампа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В указанном досье, опубликованном американскими СМИ во время предвыборной гонки 2016 года, утверждалось, что спецслужбы РФ обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Власти США так и не смогли установить подлинность сведений, изложенных в этих материалах. Установлено, что подготовку досье оплачивали, в частности, НКДП и штаб Клинтон, которая в то время была кандидатом в президенты от демократов. Трамп являлся ее главным соперником и в итоге одержал победу на выборах.

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Как следует из уведомления комиссии, НКДП начислен штраф в размере $105 тыс. Штаб Клинтон должен выплатить $8 тыс. Как уточняется в документе, демократы нарушили закон, поскольку, оплачивая подготовку досье через юридическую контору, указали в отчетности, что средства направлены на юридические услуги, а не на сбор данных о политических оппонентах.

В уведомлении комиссии подчеркивается, что НКДП и штаб Клинтон согласились не оспаривать ее выводы относительно этого дела.

"Мы урегулировали эти давние и глупые жалобы времен выборов 2016 года относительно описания целей [расходования средств] в нашем докладе Федеральной избирательной комиссии", - заявил журналистам представитель НКДП.

Составлением досье занимались американская компания Fusion GPS, а также бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил и его лондонская фирма.

Трамп ранее не раз подчеркивал, что досье является фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой.

В мире,Кристофер Стил,Дональд Трамп,Дмитрий Песков,Хиллари Клинтон,Демократическая партия США,
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