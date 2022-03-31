Оптимизм французов заметно ослабел на фоне конфликта в Украине

С начала года оптимизм французов заметно ослабел. Ускорение инфляции и вызывающий тревогу военный конфликт в Украине окончательно испортили их настрой. В марте индикатор уверенности домохозяйств, измеряемый статистическим институтом INSEE, буквально обрушился. Он потерял 6 баллов, заявил институт 29 марта.

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"Показатель уже третий месяц подряд находится ниже долгосрочного среднего значения в 100 пунктов и приближается к минимумам, зафиксированным во время пандемии", - отмечает Филипп Вехтер, директор по экономическим исследованиям Ostrum Asset Management.

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Настроения французов сейчас не лучшие.

«В марте баланс мнений домохозяйств относительно их финансового положения снизился на 16 пунктов», – сообщил INSEE.

Поэтому среди них гораздо меньше тех, кто считает целесообразным совершать крупные покупки (-3 пункта). Французы, в целом, утверждают, что более пессимистично оценивают свой будущий уровень жизни.

Возвращение инфляции, конечно же, больше всего ухудшает их настроение. Доля французов, считающих, что цены будут расти, увеличилась на 50 пунктов. Это самый высокий уровень за всю историю наблюдений с 1972 года.

"Резкий рост цен на энергоносители, вызванный восстановлением экономики, в последний месяц был усилен санкциями Запада против России. Судя по всему, французам за 2022 год придется раскошелиться на €420 больше на семью, если Brent останется на нынешнем уровне до декабря", - сказал Сильвен Берсингер, экономист компании Asterès.

Сгущает краски предстоящий рост цен на продовольствие, вызванный резким повышением цен на пшеницу и удобрения.

Из-за всего этого французы ожидают снижения покупательной способности. Уже несколько месяцев это является их главной заботой, и именно на этой почве они ожидают от кандидатов в президенты предложений о разрешении данной ситуации.

На фоне волатильности цен на товары повседневного спроса чуть меньше домохозяйств считают целесообразным экономить (-3 пункта). Что касается рынка труда, то после нескольких месяцев улучшения ситуации французы ожидают разворота: опасения по поводу роста безработицы подскочили в марте на 9 пунктов.

Тем временем Китай продолжает критиковать политику Запада в отношении России. Как заявил госсоветник и министр иностранных дел Китая Ван И в ходе последней видеоконференции с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, менталитет холодной войны и противостояние под руководством блока не работают в Европе, а применение крайних санкций приводит к тому, что стороны только вредят друг другу, усложняя ситуацию и еще больше разжигая конфликт.

Видеоконференция состоялась в преддверии саммита ЕС-Китай, запланированного на 1 апреля для обсуждения торговых и геополитических вопросов. Ожидается, что кризис на Украине станет одним из главных вопросов на саммите.

Ван сказал, что Китай «глубоко сожалеет, что военный конфликт на Украине все еще продолжается», и подтвердил приверженность Китая «пути к миру», согласно заявлению, опубликованному на сайте Министерства иностранных дел Китая. Китай всегда оценивал ситуацию и принимал решения исходя из существа самого вопроса и по-своему работал над тем, чтобы охладить ситуацию и достичь мира в кратчайшие сроки, отметил Ван.

На последнем раунде российско-украинских переговоров, состоявшемся во вторник в Стамбуле, был отмечен «прогресс». Российская делегация заявила, что страна решила сократить военные действия вблизи Киева, и что она получила предложение Украины стать «нейтральной». Тем не менее, наблюдатели сообщили, что самой сложной частью переговоров является вопрос суверенитета, и обе стороны все еще далеки от прекращения огня.

Ван подтвердил, что позиция Китая предельно ясна.

«В вопросе войны и мира мы стоим на стороне мира. Между односторонними санкциями и диалогом и переговорами мы стоим на стороне диалога. Мы бы хотели, чтобы ситуация скорее охлаждалась, чем обострялась. Время покажет, что позиция Китая ответственна и выдержит испытание историей», – сказал он Боррелю.