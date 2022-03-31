В Грузии отреагировали на разговоры о референдуме в Южной Осетии

Грузия не приемлет разговоры о проведении референдума в Южной Осетии по поводу вхождения в состав России. Об этом в четверг заявил грузинский вице-премьер, глава МИД Давид Залкалиани.

"Конечно же, разговоры о проведении какого либо референдума [в Южной Осетии] являются неприемлемыми в тех условиях, когда территория Грузии оккупирована (признание Россией Южной Осетии - прим. ТАСС). У этой оккупации есть не только политическая, но и правовая оценка", - сказал Залкалиани.

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Республика Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ в ближайшее время, сообщил президент республики Анатолий Бибилов, слова которого приводит пресс-служба "Единой России".

"Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. Наш путь, чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины - России", - сказал он.

Он добавил, что сейчас Южная Осетия, Россия и весь мир "переживают переломный момент".

"Русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы", - отметил Бибилов.

По его словам, первое в новейшей истории возрождение русского мира произошло именно в Южной Осетии в 2008 году, когда Россия решила признать независимость республики.

"Это было историческое решение, которое дало народу Южной Осетии гарантии мира и возможности для развития. Однако главная историческая, стратегическая цель осетинского народа - народа разделенного - объединение в рамках одного государства. Это государство - Российская Федерация. Эту цель наш народ обозначал неоднократно", - добавил президент Южной Осетии.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

ЦИК Южной Осетии 15 марта завершил регистрацию кандидатов в президенты республики. За высший государственный пост 10 апреля будут бороться Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии "Ныхас" Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев. Бибилов был избран на пост президента в апреле 2017 года, с июня 2014 года он занимал должность председателя парламента республики.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что если страна войдет в состав России в качестве субъекта, то появится возможность объединения с Северной Осетией. В таком случае субъект может получить название Осетия - Алания.

«Алания у нас уже есть: и Северная Осетия - Алания и Южная Осетия - Государство Алания. Это уже одна Алания. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, есть тоже процедуры, которые связаны с объединением субъектов. На сегодняшний день Южная Осетия может войти в состав РФ как субъект России. Я думаю, что объединение Осетии необходимо», - заявил Бибилов в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что в случае вхождения в состав РФ Южная Осетия увеличит безопасность республики и даст возможности для развития экономики.

«В новой Конституции РФ прописано, что Российская Федерация ни в коем случае никому не будет отдавать территории, которые есть в Российской Федерации. Это многократно увеличивает безопасность населения Республики Южная Осетия... Вы прекрасно знаете, что на сегодняшний день программа, которая была, это инвестиционная программа, которая направлена на развитие инфраструктуры, социальных объектов. На сегодняшний день мы проработали с РФ бюджет программы социально-экономического развития, эта программа на три года, и в финансовом плане это около четырех миллиардов рублей», - заявил глава республики.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что референдум о вхождении Южной Осетии в состав России может пройти в мае-июне. Такие сроки политик назвал в беседе с ТАСС.

Депутат отметил, что 10 апреля в республике пройдут выборы президента, в это же время станут понятны сроки объявления референдума.

«После выборов, приведения к присяге президента, он проведет эту процедуру. Я думаю, что она займет немного времени — май-июнь», — указал парламентарий.

Водолацкий назвал вхождение Южной Осетии в состав России мечтой многих жителей с 2008 года.

Пресс-секретарь главы Южной Осетии Дина Гассиева рассказала, когда состоится референдум о присоединении республики к России. Об этом она сообщила в комментарии РИА Новости.

Гассиева раскрыла сроки проведения референдума о присоединении Южной Осетии к России и заявила, что он состоится после выборов президента в республике. Они пройдут 10 апреля.

«После выборов точно», — подчеркнула Гассиева.

Пресс-секретарь добавила, что после президентских выборов в стране завершат процедуры, необходимые для присоединения Южной Осетии к России.

Ранее спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о присоединении страны к России состоится в ближайшее время. По его мнению, у республики есть все основания для вхождения в состав России, препятствия для этого отсутствуют.

Южная Осетия должна войти в состав России. С таким заявлением выступил глава республики Анатолий Бибилов. В российском парламенте инициативу поддержали. Но для соблюдения юридических норм республика должна провести референдум. Когда у России может появиться новый регион или даже несколько? Идею аналогичных референдумов обсуждают в руководстве ДНР и ЛНР.

Президент Республики Южная Осетия (РЮО) Анатолий Бибилов в среду заявил, что в ближайшее время республика предпримет необходимые юридические шаги для присоединения к своему северному соседу.

«Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться», – пообещал он.

Южная Осетия, Россия и весь мир переживают переломный момент, напомнил Бибилов. «Русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы», – заявил президент РЮО.

Политик добавил, что вхождение в состав РФ – «это вековая мечта и стратегическая цель» народа Южной Осетии. По его словам, сейчас проходят консультации, чтобы шаги, которые предпринимаются для вхождения в состав России, были юридически правильными.

В пресс-секретариате Бибилова отметили, что референдум о присоединении к России состоится после выборов президента Южной Осетии, которые назначены на 10 апреля. Референдум пройдет в ближайшее время, подтвердил и спикер парламента РЮО Алан Тадтаев.

«У нас все основания для вхождения в состав РФ, никаких правовых препятствий для этого нет», – сказал Тадтаев агентству «Рес».

«В Грузии будут обращаться к Западу, плакаться. Но мы действуем как суверенное государство, и будем решать свои вопросы со своими союзниками», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД Леонид Тибилов, предшественник Бибилова на посту президента РЮО. Недружественное отношение Грузии в той или иной форме ощущается с момента провозглашения независимости Южной Осетии в 1990 году, напомнил он.

«Наше государство участвует в Женевских переговорах – процессе, который был начат после пятидневной войны. Три стороны переговоров – югоосетинская, российская и абхазская – предлагают Тбилиси во исполнение плана подписать меморандум о неприменении силы против Южной Осетии и Абхазии. Но грузинская сторона не подписывает этот документ. В Цхинвале это расценивается как постоянная угроза, как намерение Грузии при удобном случае все же «решить территориальный вопрос» силой», – посетовал экс-президент.

«Уже семь лет действует соглашение о едином оборонном пространстве России и Южной Осетии. 18 марта 2015 года я как президент подписал это соглашение с президентом России Владимиром Путиным. Документ был принят с учетом опасности, которая была и есть сегодня, – что Грузия в очередной раз может использовать силу против Южной Осетии», – указал Тибилов.

Экс-президент допускает, что в ответ на решение о вхождении Южной Осетии в РФ Грузия введет антироссийские санкции.

«Правда, мы слышали заявления Тбилиси об отказе примкнуть к кампании санкций стран Запада, – отмечает экс-президент РЮО. – Но у Грузии изменчивые принципы, поэтому нельзя надеяться, что они не введут санкции в дальнейшем. Они могут это сделать под давлением своих западных «друзей». Впрочем, для России санкции Тбилиси особо ощутимыми не могут быть».

В Москве инициативу Цхинвала приветствовали. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов напомнил, что российское законодательство предусматривает процедуру принятия в состав иностранных государств или их частей.

«Необходимо главное – выразить волю осетинского народа. Сделать это можно через референдум», – пояснил сенатор.

Южная Осетия вправе провести референдум, и для проведения всех юридических процедур сейчас подходящий момент, цитирует ТАСС председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

«Если кто-то будет говорить: «Зачем нам еще один камень на шее?» – здесь я его разочарую. Россия и сегодня уже помогает (Южной Осетии) – не только в сфере безопасности, но и в экономике. И было бы странно, если бы она этого не делала. Мы никогда не бросим братский южноосетинский народ», – заверил депутат.

Его заместитель по думскому комитету Артем Туров считает, что присоединение даст Южной Осетии возможность стать более сильной экономически и политически.

«Осетинский народ является разделенным народом. И сегодняшнее заявление руководителя республики – это возможность для осетин стать одним большим народом. Это решение дает право на самоопределение, возможность определять и свое будущее, и вектор развития», – сказал депутат.

Политик напомнил, что в ходе грузино-осетинского конфликта 2008 года Россия показала свою позицию.

«Я думаю, и народ России, и народ Южной Осетии поддержат это решение. Оно будет для нас историческим», – подчеркнул Туров.

В другой бывшей грузинской автономии – в Абхазии – выразили солидарность с решением Цхинвала. Как указал секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба, объединение Южной Осетии с Северной – национальная мечта осетин, и Абхазия поддерживает такое стремление жителей «братской республики». Однако возможность присоединения самой Абхазии к России Шамба прокомментировал так: «Во-первых, наша Конституция, законодательство не позволяют, да и таких настроений нет в обществе».

«Мы много лет ждем этого, и за все это время идея не просто не утратила популярности, но и набирает силу. Этому способствует, конечно, и внешний нестабильный фон во всем мире», – сказала глава осетинского землячества в Донецкой народной республике (ДНР) Елена Баззаева. По ее словам, аналогичные настроения преобладают и в Донбассе, где она проживает. «ДНР и Южная Осетия хотят жить в одном государстве, поэтому – судя по настроениям в обществе – Донбасс тоже хочет войти в состав РФ», – сказала Баззаева.

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире Соловьев Live также выразил радость в связи с тем, что такое «решение созрело», и выразил поддержку Южной Осетии в ее «стремлениях». Накануне Пушилин сам заявлял, что в Донецке рассмотрят вопрос о возможности вхождения в состав России после освобождения всей территории республики.

Также с идеей референдума о присоединении Луганской народной республики к России выступает глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», – заявил глава этой республики Донбасса.

В самой Южной Осетии «людей переполняет радость от заявления президента и слов российских депутатов о возможном присоединении», рассказала глава Госкомитета информации и печати РЮО Мария Котаева.

«Многие все еще не могут в это поверить», – отметила собеседница.

Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия оценил возможность вхождения в состав России, заявив, что конституция страны не позволяет республике лишиться своей независимости. Об этом пишет «Интерфакс».

«Решение Южной Осетии о возможном проведении референдума по вопросу вхождения страны в состав РФ является их суверенным правом. Речь идет о воссоединении единого осетинского народа», — сказал он.

Кварчия добавил, что Россия является стратегическим партнером Абхазии, родным и близким государством, однако у страны нет намерений вхождения в состав РФ.