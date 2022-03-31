«Зубами щелкают»: Лукашенко назвал причины западных санкций

Санкции против Белоруссии и России последовали после того, как у Запада не вышло «оторвать» страны друг от друга. Об этом на встрече с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

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По словам главы республики, после выборов президента Белоруссии западные страны пытались организовать в стране майдан по украинскому сценарию, однако у них ничего не вышло.

«Они сейчас ходят и зубами щелкают — не получилось, надо как-то всё это перевернуть. Поэтому санкции вводят против России и, честно говоря, против Беларуси, чтобы Россия не обошла свои санкции», — заявил Лукашенко.