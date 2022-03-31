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1 час назад

«Зубами щелкают»: Лукашенко назвал причины западных санкций

Никита Бородкин

Санкции против Белоруссии и России последовали после того, как у Запада не вышло «оторвать» страны друг от друга. Об этом на встрече с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

«Зубами щелкают»: Лукашенко назвал причины западных санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы республики, после выборов президента Белоруссии западные страны пытались организовать в стране майдан по украинскому сценарию, однако у них ничего не вышло.

«Они сейчас ходят и зубами щелкают — не получилось, надо как-то всё это перевернуть. Поэтому санкции вводят против России и, честно говоря, против Беларуси, чтобы Россия не обошла свои санкции», — заявил Лукашенко.

Напомним, что ранее Лукашенко заявлял, что белорусские информационные ресурсы не могут позволить себе проиграть борьбу за правду на фоне того, как иностранные СМИ демонизируют Минск и Москву. По его словам, западные пропагандисты работают в грубой форме и переплюнули в своих методах Йозефа Геббельса.

В мире,Йозеф Геббельс,Олег Мельниченко,Александр Лукашенко,
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