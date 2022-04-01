Сербия готовится к выборам: в стране объявлен "день тишины"

"Сегодня очень много говорится о возможности введения Сербией санкций против России, - подчеркивает Пономарева. - Наверное, это будет не политическое решение. Мне хочется верить, что сербский президент Александр Вучич все-таки не примет полный пакет санкций. Однако с технической точки зрения санкции могут быть введены. Условно говоря, лизинговые самолеты, которыми располагает Air Serbia, не смогут летать в Россию. Или может произойти изменение статуса российских структур в Сербии, которое не повлияет на стратегический характер двусторонних отношений РФ и Сербии. Тем самым будут удовлетворены запросы Запада. Мне кажется, по краю, как пел Владимир Высоцкий, по самому по краю Александру Вучичу удастся пройти. В противном случае для него наступит политическая смерть. В данной ситуации - это сопоставимо, наверное, с отказом от Косово. Отказ от поддержки России сравним с отказом от Косово".