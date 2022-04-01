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1 час назад

Сербия готовится к выборам: в стране объявлен "день тишины"

Российская Газетаиещё 3

Согласно результатам последних соцопросов (агентство IPSOS), прогрессистов поддерживают 51,4 процента респондентов, а их председателя - 60,1 процента.

Сербия готовится к выборам: в стране объявлен "день тишины"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В преддверии голосования глава МВД Сербии Александр Вулин предупредил о том, что силовики располагают сведениями о готовящихся отдельными политсилами провокациях на избирательных участках. На этом же фоне оппозиция мобилизует протестный электорат и утверждает, что Вучич в угоду Западу намерен ввести санкции против России. По их мнению, это произойдет практически сразу после оглашения убедительной победы СПП.

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Историк и писатель Никита Бондарев в авторской колонке для "Балканиста" обратил внимание на то, что именно действующий президент Александр Вучич превратил традиционную сербскую народную любовь к России в фактор, влияющий на геополитические процессы.

"Необходимо отдавать себе отчет в том, что попытки убрать Вучича приведут к политическому землетрясению и обрушению всей политической жизни Сербии, - констатировал он. - Некоторые представители оппозиционных партий этого хотят, руководствуясь изречением Наполеона о том, что "любая революция - это прежде всего 10 тысяч вакансий". Но многие искренне не понимают, что без Вучича страна на какое-то время погрузится в анархию, а затем к власти придут совсем не те люди, которых мы видим во главе оппозиционных колонн".

Авторитетный балканист указал и на то, что "нельзя сбрасывать со счетов и тот вариант, при котором Александр Вучич вынужден будет пойти на компромисс с Западом, который требует от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям".

"Как и было сказано, такого давления, как Вучич, не испытывал ни один политик в сербской истории, - считает ученый. - Разве что король Петр Карагеоргиевич, когда ему в июле 1914 года был предъявлен априорно невыполнимый австрийский ультиматум. Пожелаем Александру Вучичу твердости и душевных сил выдержать этот невероятный, невозможный прессинг".

В свою очередь доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева обращает вниманием на то, что руководство Сербии пытается пройти между противоположными полюсами: сохранить деньги и не потерять успех.

"Сегодня очень много говорится о возможности введения Сербией санкций против России, - подчеркивает Пономарева. - Наверное, это будет не политическое решение. Мне хочется верить, что сербский президент Александр Вучич все-таки не примет полный пакет санкций. Однако с технической точки зрения санкции могут быть введены. Условно говоря, лизинговые самолеты, которыми располагает Air Serbia, не смогут летать в Россию. Или может произойти изменение статуса российских структур в Сербии, которое не повлияет на стратегический характер двусторонних отношений РФ и Сербии. Тем самым будут удовлетворены запросы Запада. Мне кажется, по краю, как пел Владимир Высоцкий, по самому по краю Александру Вучичу удастся пройти. В противном случае для него наступит политическая смерть. В данной ситуации - это сопоставимо, наверное, с отказом от Косово. Отказ от поддержки России сравним с отказом от Косово".

Между тем Фонд Горчакова и сербский Институт международной политики и экономики провели конференцию "Балканы в свете актуального состояния отношений России и Запада". В своем выступлении директор Института европейских исследований Миша Джуркович обозначил важность развития диалога между российским и сербским гражданскими обществами в дополнение к официальному каналу взаимодействия.

"Сербские партнеры в научных и общественных кругах настаивают на недостаточно активной стратегии "мягкой силы" России, - сообщил он. - Москва продолжает свои действия исключительно на государственном уровне, и уровень контактов зависит от отношений политических кругов двух стран". "Если Сербия решит присоединиться к антироссийским санкциям, у нас останется очень мало уровней для сотрудничества", - предупредил эксперт.

В мире,Александр Вулин,Александр Вучич,Никита Бондарев,Елена Пономарева,МГИМО,
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