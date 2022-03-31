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49 минут назад

Британия потребовала от теннисиста Медведева письменный отказ от поддержки Путина

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Российский теннисист Даниил Медведев может принять участие в Уимблдонском теннисном турнире в случае, если даст британскому правительству гарантии, что он не поддерживает президента России Владимира Путина, заявил министр спорта Британии Найджел Хаддлстон.

Британия потребовала от теннисиста Медведева письменный отказ от поддержки Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы обратились к руководящим органам с просьбой по спортсменам в индивидуальных видах, что если они хотят участвовать в турнирах Великобритании, то они – независимы и нейтральны – по-настоящему», – сказал Хаддлстон The Mirror, передает «Коммерсант»

Британские власти требуют от теннисиста Медведева и белорусской теннисистки Арины Соболенко письменные гарантии в том, что они не получают деньги от правительств России и Белоруссии. Также атлеты должны гарантировать, что не будут делать заявлений в поддержку спецоперации на Украине.

Также эти требования распространятся на других спортсменов, если федерации, проводящие турниры, разрешат российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

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