Союз журналистов России поддержал инициативу распространения "РГ" в ДНР

"Данную инициативу "Российской газеты" можно только приветствовать. Мы также выражаем надежду, что эта инициатива получит дальнейшее распространение - будут распространяться по территории Луганской и Донецкой народных республик и другие наши периодические издания", - отметил он.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Он добавил, что это очень важный и "в какой-то степени исторический момент".

Ранее "РГ" первой из российских изданий начала распространять свою продукцию в ДНР. Команду журналистов, участвующих в акции, возглавили заместитель гендиректора "РГ" Андрей Першин и директор ростовского филиала Владимир Ладный. Предполагается, что теперь республика будет регулярно получать свежую прессу из России.

Шафир подчеркнул, что на территории Украины сейчас запрещены не только российские СМИ, но и значительное число украинских изданий.

"И это не вызывает никакого удивления и возмущения в зарубежных структурах, ответственных за демократию и свободу слова. Так вот на этом фоне распространение печатных СМИ, цифровых, вещательных СМИ, которые доносят до людей информацию о том, что происходит в мире, что происходит в России, как мы смотрим друг на друга, как мы видим наше совместное будущее, можно только приветствовать", - сказал он.