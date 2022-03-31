Украина и Польша обсуждают закрытие границы с Белоруссией

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев и Варшава ведут переговоры о полном закрытии польско-белорусской границы, чтобы заблокировать поставки товаров в РФ и Белоруссию. Об этом сообщает «Новое время».
По словам дипломата, переговоры ведутся с Министерством инфраструктуры Польши и польским правительством в целом.
«Даже если решение не будет принято на уровне ЕС. Границы между Польшей и Беларусью можно закрыть», - подчеркнул он.
Дещица добавил, что с аналогичной просьбой Украина обратилась к властям Литвы, Латвии и Эстонии.
Он отметил, что Киев добивается одновременного закрытия границ этих стран с РФ и Белоруссией.
«Я думаю, что это решение будет принято. Тогда не нужно будет ждать ЕС, и заблокируем полностью любые доставки в РФ», - заключил Дешица.
26 февраля Украина закрыла все пропускные пункты через границу с Россией и Белоруссией.