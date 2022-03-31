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28 минут назад

Киев просит у Польши и стран Балтии закрыть границы с Белоруссией и Россией

ТАССТАСС

Украина обратилась к Польше с просьбой закрыть границы с Белоруссией, а также к Латвии, Литве и Эстонии - с просьбой закрыть границы с Белоруссией и Россией. Об этом заявил украинский посол в Польше Андрей Дещица.

Украина попросила Польшу закрыть границы с РФ и Белоруссией
Фото: ReutersReuters

"Мы проводим переговоры с Министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью полностью закрыть границы, даже если решение не будет принято на уровне Европейского союза. Границы между Польшей и Белоруссией", - приводит в четверг слова Дещицы агентство УНИАН.

"На данный момент пока наши польские партнеры ведут переговоры с соседями, с Литвой, Латвией и Эстонией, и мы также обратились к этим странам, чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы для Белоруссии и России. Я думаю, что такое решение будет принято, тогда не нужно будет ждать этого решения от ЕС", - сказал Дещица. По его словам, Украина надеется, что закрытие границ позволит "заблокировать" поставки в Россию.

При этом из слов украинского посла неясно, настаивает ли Киев на том, чтобы Польша перекрыла также свою границу с российской Калининградской областью.

Министерство инфраструктуры Украины 25 марта сообщило на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), что оно направило в Европейскую комиссию письмо с предложением полностью заблокировать транспортное сообщение ЕС с Россией и Белоруссией.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции.

В мире,Андрей Дещица,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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