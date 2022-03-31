Хуситы в Йемене захотели покупать у России пшеницу за рубли

"Так что мы говорим братьям в МИД связаться для покупки пшеницы и производных продуктов из России, это хорошее дело, и в рублях, вдали от других валют", - разъяснил аль-Хуси.

Ранее аналитик Андрей Маслов прокомментировал отказ от доллара некоторых стран. Полный отказ от американской валюты в международных расчетах практически нереален – позволить это себе не может даже Северная Корея. При этом Маслов добавил, что страны чаще обсуждают торговлю за нацвалюты, а некоторые даже переводят на нее некоторые объемы сделок. Так, недавно о таких расчетах договорились страны ЕАЭС. Маслов рассказал, что в том или ином варианте это обсуждается со странами Азии — Китаем и Индией, а также Ближнего Востока и Африки.