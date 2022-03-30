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58 минут назад

США прокомментировали возможную помощь Китая России

Lenta.ruLenta.ru

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал возможную помощь России со стороны КНР. Его слова приводит РИА Новости.

США прокомментировали возможную помощь Китая России
Фото: Lisa Ferdinando / Global Look PressLisa Ferdinando / Global Look Press

Кирби заявил, что США не видят содействия Китая России. «Мы не наблюдаем никаких признаков китайской военной помощи России», — сообщил он на брифинге для СМИ.

Ряд СМИ сообщали, что Россия запросила у Китая поддержки для проведения военной операции на Украине. Власти обоих государств это отрицают.

Ранее США пригрозили Китаю последствиями за помощь России. Американский лидер Джо Байден дал понять китайскому коллеге Си Цзиньпину, какая реакция Вашингтона последует за подобными решениями. Президент США обещал реакцию не только со стороны Штатов, «но и от всего мира».

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

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