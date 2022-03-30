В Италии у российского олигарха конфисковали Maybach

Пуленепробиваемый лимузин стоимостью 670 тысяч долларов, принадлежащий российскому олигарху, арестовали в Италии . Об этом сообщает РБК со ссылкой на Corriere della Sera и Times.

Арестованный автомобиль оказался Mercedes Maybach S650 Guard с максимальным классом защиты VR10, предусматривающей установку десятислойных стекол и броню толщиной 18-23 миллиметра. Отмечается, что лимузин способен выдержать очередь из автомата и взрыв ручной гранаты. Кроме того в автомобиле предусмотрен механизм внутренней подачи воздуха на случай газовой атаки, а шины сконструированы так, чтобы их можно было использовать даже в спущенном состоянии.