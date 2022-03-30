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25 минут назад

В Италии у российского олигарха конфисковали Maybach

Елена Прошина

Пуленепробиваемый лимузин стоимостью 670 тысяч долларов, принадлежащий российскому олигарху, арестовали в Италии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Corriere della Sera и Times.

В Италии у российского олигарха конфисковали Maybach
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Арестованный автомобиль оказался Mercedes Maybach S650 Guard с максимальным классом защиты VR10, предусматривающей установку десятислойных стекол и броню толщиной 18-23 миллиметра. Отмечается, что лимузин способен выдержать очередь из автомата и взрыв ручной гранаты. Кроме того в автомобиле предусмотрен механизм внутренней подачи воздуха на случай газовой атаки, а шины сконструированы так, чтобы их можно было использовать даже в спущенном состоянии.

В Corriere della Sera заявили, что лимузин принадлежит российскому олигарху Алишеру Усманову. Его представитель отказался давать комментарий «РБК».

В мире,Алишер Усманов,
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