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43 минуты назад

Живущие за рубежом богатые россияне рассказали о проблемах с деньгами

Lenta.ruLenta.ru

Состоятельные россияне, которые не попали под западные санкции и живут за рубежом, рассказали о проблемах с деньгами. Об этом сообщает Reuters.

Живущие за рубежом богатые россияне рассказали о проблемах с деньгами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналистка Елена Серветтаз, имеющая двойное гражданство и проживающая во Франции с 2005 года, пожаловалась, что французский банк Credit Mutuel отклонил ее перевод на сумму менее тысячи евро. Серветтаз позвонила в банк, и там ей сообщили, что перевод был отменен из-за ее российского гражданства. Crédit Mutuel заявил, что европейские банки обязаны проявлять «максимальную осмотрительность» при проверке транзакций, что может приводить к задержкам в проведении платежей.

Российский писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) рассказал, что банк Barclays без проблем провел для него денежный перевод, но транзакцию его жены с русской фамилией заблокировал. А основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, давно проживающий не в России, заявил Reuters, что швейцарский банк заморозил его счет, хотя сам Чичваркин не попал с санкционные списки ЕС или США.

В разговоре с агентством четверо россиян с двойным гражданством, проживающие за рубежом, сообщили, что банки замораживают их счета или платежи в Лондоне, Цюрихе и Париже. Еще один эмигрант из Лондона признался, что ему пришлось перейти на наличные. Юристы добавили, что в настоящее время отклоняются заявки россиян на открытие банковских счетов. Со своей стороне брокеры сказали, что в тупик зашли несколько сделок с недвижимостью и предметами искусства.

«В настоящее время все, что является русским, токсично, а это значит, что все стараются быть предельно, предельно осторожными в том, что делать с российскими клиентами», — прокомментировал адвокат, у которого кроме российского есть еще и гражданство Великобритании.

В мире,Григорий Чхартишвили,Евгений Чичваркин,Борис Акунин,Евросеть,ЕС,
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