В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
39 минут назад

Сирия призвала отказаться от доллара

Алиса Селезнёва

Сирия заявила, что готова обсуждать с Россией взаиморасчеты в национальных валютах и призвала мировое сообщество отказаться от доллара. Об этом сообщил посол арабской республики в Москве Рияд Хаддад.

Сирия призвала мировое сообщество отказаться от доллара
Фото: Karolina Grabowska/PexelsKarolina Grabowska/Pexels

«Сирия первой призвала мир отказаться от гегемонии доллара, потому что он является основным инструментом в гегемонии США над мировой экономической системой, с 2011 года Сирия добавила российский рубль и китайский юань в свой валютный портфель», - цитирует Хаддада ТАСС.

По его словам, Сирия сотрудничает с Россией таким образом, чтобы это было в интересах обеих сторон, в том числе и в финансовой сфере. Он также добавил, что вопрос взаиморасчетов в национальных валютах нужно обсуждать в техническом ключе между специалистами обеих стран.

Европейское государство заплатило России за газ рублями

Ранее в центре сирийского города Латакия прошла многотысячная акция в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Участники прошли с государственными флагами двух стран и выстроились в форме буквы Z. Это уже не первая демонстрация в поддержку России в этом городе.

В мире,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители