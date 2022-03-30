Сирия призвала мировое сообщество отказаться от доллара

Сирия заявила, что готова обсуждать с Россией взаиморасчеты в национальных валютах и призвала мировое сообщество отказаться от доллара. Об этом сообщил посол арабской республики в Москве Рияд Хаддад.
«Сирия первой призвала мир отказаться от гегемонии доллара, потому что он является основным инструментом в гегемонии США над мировой экономической системой, с 2011 года Сирия добавила российский рубль и китайский юань в свой валютный портфель», - цитирует Хаддада ТАСС.
По его словам, Сирия сотрудничает с Россией таким образом, чтобы это было в интересах обеих сторон, в том числе и в финансовой сфере. Он также добавил, что вопрос взаиморасчетов в национальных валютах нужно обсуждать в техническом ключе между специалистами обеих стран.
Ранее в центре сирийского города Латакия прошла многотысячная акция в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Участники прошли с государственными флагами двух стран и выстроились в форме буквы Z. Это уже не первая демонстрация в поддержку России в этом городе.