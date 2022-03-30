Сирия призвала мировое сообщество отказаться от доллара

Сирия заявила, что готова обсуждать с Россией взаиморасчеты в национальных валютах и призвала мировое сообщество отказаться от доллара. Об этом сообщил посол арабской республики в Москве Рияд Хаддад.

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«Сирия первой призвала мир отказаться от гегемонии доллара, потому что он является основным инструментом в гегемонии США над мировой экономической системой, с 2011 года Сирия добавила российский рубль и китайский юань в свой валютный портфель», - цитирует Хаддада ТАСС.

По его словам, Сирия сотрудничает с Россией таким образом, чтобы это было в интересах обеих сторон, в том числе и в финансовой сфере. Он также добавил, что вопрос взаиморасчетов в национальных валютах нужно обсуждать в техническом ключе между специалистами обеих стран.