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36 минут назад

Западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле

Алиса Селезнёва

Американские газеты отметили подвижки в российско-украинских переговорах после встречи в Стамбуле, но подчеркнули, что западные политики будут доверять «не словам, а действиям». The New York Times рассказала, что после более чем месяца переговоров дипломатия между Россией и Украиной «вошла в новую фазу».

«Тот факт, что переговоры стали более серьезными, отразился на обстановке, дворце, где г-н Эрдоган, поддерживающий связи как с Москвой, так и с Киевом, часто проводит крупные правительственные мероприятия», - отметило издание.

На видеозаписи переговоров, распространенной Турцией, не видно рукопожатия двух делегаций, поскольку россияне прибыли уже после того, как украинцы сели за стол, отмечает NYT. Но они «болтали по-русски», например, когда глава украинской делегации Давид Арахамия сказал главе российской делегации Владимиру Мединскому, что маленькая бутылочка на столе - это дезинфицирующее средство для рук, а Мединский в ответ пошутил: «Я думал, водка».

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Россия заявляет, что открыта для мирных переговоров, но убеждает это немногих, пишет американский журнал Foreign Policy. Как отмечает издание, эксперты предупреждают, что Кремль может использовать переговоры, чтобы выиграть время и перегруппироваться на поле боя.

«Есть то, что Россия говорит, и то, что Россия делает. Я не видел ничего, что свидетельствовало бы о продвижении вперед», - процитировал журнал госсекретаря США Энтони Блинкена.

The Washington Post написала, что сделанные по итогам переговоров заявления «сигнализировали о редком моменте оптимизма».

«Украинские переговорщики предположили, что события дня открыли возможный путь вперед. Александр Чалый, член украинской делегации, заявил, что переговоры с Россией продолжатся в ближайшие две недели. По его словам, уже начались консультации со странами-гарантами [безопасности Украины]. По словам Чалого, после того, как лидеры Украины и России достигнут «окончательного соглашения», они проведут многостороннюю конференцию, на которой будет подписано соглашение», - отмечает издание.

Переговоры российской и украинской делегаций прошли в Стамбуле 29 марта. В Минобороны РФ заявили, что по итогам встречи Россия решила кардинально сократить активность вооруженных сил на киевском и черниговском направлениях.

Мединский заявил, что встреча была конструктивной и содержательной. На ней украинская делегация предложила свой вариант условий мирного договора.

В украинской делегации заявили, что среди гарантов безопасности мирного договора Киев видит страны Совбеза ООН (Россия, США, Франция, Британия и Китай), а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Израиль и Польшу. Страны-гаранты будут обязаны оказать Украине военную помощь в случае необходимости, но ситуаций в Крыму и ДНР/ЛНР это не коснется.

В мире,Давид Арахамия,Александр Чалый,Энтони Блинкен,Владимир Мединский,Минобороны России,Совбез ООН,Совет по правам человека,
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