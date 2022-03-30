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33 минуты назад

В Сербии объяснили отказ от антироссийских санкций

Елена Прошина

Сербия не планирует присоединяться к санкциям против России, так как это противоречит ее национальным интересам. Об этом заявил председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич, сообщает портал «Известия».

В Сербии объяснили отказ от антироссийских санкций
Фото: ReutersReuters

Он указал, что из-за этой позиции Белград оказался под сильным давлением со стороны Запада.

«Наше решение является глубоко принципиальной позицией и исходит из наших государственных и национальных интересов», — подчеркнул Дачич. По его словам, правительство Сербии считает, что санкции против любой страны — ошибочный путь к какому-либо политическому решению и не может хорошо закончиться.

Дачич напомнил, что Сербия сама оказывалась под ограничениями со стороны западных стран в 1990-е годы, и санкционное давление не дало должного результата.

Политик отметил, что хорошие отношения с Россией отвечают государственным интересам Сербии, так как речь идет о «дружественной и братской стране и народе». Он подчеркнул, что у Сербии с Россией исключительно развитое культурное, экономическое и любое другое сотрудничество.

Дачич также упомянул, что Белград не обязан согласовывать все свои решения с Европейским союзом, хотя Сербия претендует на вступление в ряды ЕС.

В мире,Санкции,Ивица Дачич,ЕС,
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