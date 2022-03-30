В Сербии объяснили отказ от антироссийских санкций

Сербия не планирует присоединяться к санкциям против России, так как это противоречит ее национальным интересам. Об этом заявил председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич, сообщает портал «Известия».

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Он указал, что из-за этой позиции Белград оказался под сильным давлением со стороны Запада.

«Наше решение является глубоко принципиальной позицией и исходит из наших государственных и национальных интересов», — подчеркнул Дачич. По его словам, правительство Сербии считает, что санкции против любой страны — ошибочный путь к какому-либо политическому решению и не может хорошо закончиться.

Дачич напомнил, что Сербия сама оказывалась под ограничениями со стороны западных стран в 1990-е годы, и санкционное давление не дало должного результата.

Политик отметил, что хорошие отношения с Россией отвечают государственным интересам Сербии, так как речь идет о «дружественной и братской стране и народе». Он подчеркнул, что у Сербии с Россией исключительно развитое культурное, экономическое и любое другое сотрудничество.