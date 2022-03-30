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12 минут назад

США озабочены ростом цен на продукты на фоне антироссийских санкций

Елена Прошина

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что власти страны обеспокоены ростом цен на фоне антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

США озабочены ростом цен на фоне антироссийских санкций
Фото: ReutersReuters

Как отмечает издание, Шерман проигнорировала тот факт, что перебои с поставками экспорта из России прежде всего связаны с санкциями со стороны международных страховых компаний.

«Цены на продукты стремительно растут... И мы особенно озабочены ситуацией в таких странах как Ливан, Пакистан, Ливия, Тунис, Йемен и Марокко», — заявила она, добавив, что именно эти страны полагаются на импорт продуктов из Украины, чтобы обеспечить население необходимыми товарами.

Шерман подчеркнула, что экспорту зерна из Украины препятствуют непрекращающиеся боевые действия на территории страны.

Кроме того, она обвинила армию России в «бомбардировках по крайней мере трех, включая один чартерный, гражданских судов, которые вывозили товары из портов Черного моря». Однако Шерман не предоставила конкретных данных, свидетельствующих об этих инцидентах.

Представитель госдепартамента США также заявила, что российские ВМФ «фактические отрезают экспорт зерна, блокируя доступ в порты Украины». Согласно ее данным, военные силы РФ блокируют выход в Средиземное море для 94 судов с продуктами для мирового рынка.

В мире,Общество,Уэнди Шерман,Госдеп США,
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