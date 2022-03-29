США назвали условия для новых контактов Байдена и Путина

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд назвала условия для новых контактов президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, этому должна предшествовать деэскалация напряженности на Украине.
«Мы дали предельно ясно понять, что со стороны России потребуется ощутимая деэскалация, а также подлинная и искренняя приверженность дипломатии, прежде чем у президента [США] состоятся подобные контакты», — заявила она.
Ранее Байден прокомментировал свои слова о президенте России. По его словам, заявление, что Путин является «военным преступником», не являются политической позицией Вашингтона.
«Я просто выражал свое возмущение: он (Путин) не должен оставаться у власти, как плохие люди не должны продолжать делать плохо», — объяснил он.