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1 час назад

США назвали условия для новых контактов Байдена и Путина

Lenta.ruLenta.ru

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд назвала условия для новых контактов президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

США назвали условия для новых контактов Байдена и Путина
Фото: ReutersReuters

По ее словам, этому должна предшествовать деэскалация напряженности на Украине.

«Мы дали предельно ясно понять, что со стороны России потребуется ощутимая деэскалация, а также подлинная и искренняя приверженность дипломатии, прежде чем у президента [США] состоятся подобные контакты», — заявила она.

Ранее Байден прокомментировал свои слова о президенте России. По его словам, заявление, что Путин является «военным преступником», не являются политической позицией Вашингтона.

«Я просто выражал свое возмущение: он (Путин) не должен оставаться у власти, как плохие люди не должны продолжать делать плохо», — объяснил он.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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