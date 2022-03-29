Жена Уилла Смита впервые высказалась после инцидента на «Оскаре»

Жена актера Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит дала первый комментарий после скандального эпизода с участием ее мужа на церемонии вручения премии «Оскар».
Актриса опубликовала запись в соцсети Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta):
«Это сезон исцеления, и я здесь для этого».
Напомним, ведущий церемонии комик Крис Рок неудачно пошутил о прическе Джады Пинкетт-Смит. Актрисе пришлось побрить голову из-за аутоиммунного заболевания алопеция, ведущего к выпадению волос. Комик предположил, что Джада могла бы исполнить главную роль в фильме «Солдат Джейн-2». Уилл Смит выслушал шутку с улыбкой, а затем, увидев выражение лица супруги, поднялся на сцену и ударил Криса Рока по лицу. После этого актер крикнул Року с места, чтобы тот не смел оскорблять его жену.
На следующий день Уилл Смит публично извинился перед ведущим «Оскара». Сам Крис Рок заявил, что не собирается подавать на коллегу заявление в полицию. Тем не менее, Киноакадемия США начала расследование в связи с поступком Смита.