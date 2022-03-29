При обстреле Мариуполя пострадали животные из местного зоопарка

Корреспондент телеканала «Звезда» Олег Лавров побывал в мариупольском зоопарке, пострадавшие от артиллерийских обстрелов со стороны украинских националистов. В результате погибло несколько животных, а тем, кто выжил, помогают местные жители.
«Артобстрелы пережили не все животные. Погибли четыре верблюда, один гепард, несколько лам и обезьян. Хозяин зоопарка говорит, что пока что с питанием у животных проблем нет - кормовой базы хватит еще дней на десять. Воду для животных набирают в местной реке», - рассказал корреспондент.
Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Россия планирует полностью восстановить город Мариуполь после окончания спецоперации на Украине. Так Турчак ответил одной из жительниц Мариуполя на вопрос о том, кто восстановит разрушенный в ходе боевых действий город.