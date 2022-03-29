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1 час назад

Киев захотел получить гарантии безопасности «аналогичные НАТО»

Украина согласна закрепить за собой нейтральный статус и отказаться от размещения иностранных военных баз при условии получения гарантий безопасности, аналогичных «пятой статье» договора о НАТО. Об этом по итогам переговоров в Стамбуле заявил член киевской делегации Александр Чалый, пишет ТАСС.

Киев запросил гарантии безопасности «аналогичные НАТО»
Фото: ТАССТАСС

По словам дипломата, речь идет о гарантиях со стороны сразу нескольких западных стран, в частности, Германии, Италии, Польши, Канады, Турции и Израиля. Они возьмут на себя обязательства защищать страну от посягательств извне. Также украинская сторона не против, если этот список пополнят члены Совета безопасности ООН.

В случае агрессии против Украины, как полагает Чалый, все эти государства будут обязаны закрыть небо и предоставить Киеву военную помощь. При этом такие гарантии не будет распространяться на территорию Крыма и Донбасса, которые Украина считает своими.

Ранее посол Украины в Италии Ярослав Мельник рассказал, что Киев обсуждает с Москвой возможный список стран — гарантов безопасности. По его словам, такие гарантии необходимы стране, так как членом НАТО ей уже не стать.

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