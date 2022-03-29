Американские сенаторы предложили отдать изъятые российские активы Украине

Сенаторы США выступили с инициативой направлять изъятые российские активы на помощь Украине. Об этом со ссылкой на портал Axios пишет ТАСС.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это западные страны ввели против РФ обширные санкции.

В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России и некоторых российских банков. Властями ряда стран было поручено выявить активы крупных российских бизнесменов, на которые могут быть распространены санкции. Речь шла о «полной инвентаризации» финансовых активов, недвижимости, яхт, автомобилей класса люкс, принадлежащих россиянам.

С инициативой направлять конфискованное имущество и деньги с банковских счетов попавших под санкции россиян в фонд «помощи украинским беженцам и на восстановление Украины» выступили сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет и сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман.

По мнению американских политиков, фонд должен управляться Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию.

«Один из способов помочь - это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации их активов и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности», - заявил Портман.