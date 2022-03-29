На Украине потребовали запретить букву Z

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от мирового сообщества запретить использование буквы Z для выражения поддержки России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я призываю все страны ввести уголовную ответственность за использование символа Z», — написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Ранее власти ряда стран Прибалтики решили запретить георгиевскую ленту и литеру Z. Так, литовские депутаты предложили приравнять их к нацистской символике. Законодатели считают необходимым запретить ношение, демонстрацию и распространение подобных символов в любом виде. За это предлагается взимать штраф в размере от 300 до 500 евро. Запретить использование Z и георгиевской ленты также планируют в Эстонии.