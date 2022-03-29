На Украине потребовали запретить букву Z

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от мирового сообщества запретить использование буквы Z для выражения поддержки России. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я призываю все страны ввести уголовную ответственность за использование символа Z», — написал Кулеба на своей странице в Twitter.
Ранее власти ряда стран Прибалтики решили запретить георгиевскую ленту и литеру Z. Так, литовские депутаты предложили приравнять их к нацистской символике. Законодатели считают необходимым запретить ношение, демонстрацию и распространение подобных символов в любом виде. За это предлагается взимать штраф в размере от 300 до 500 евро. Запретить использование Z и георгиевской ленты также планируют в Эстонии.
Кроме того, запрет на символ ввели власти нескольких федеральных земель Германии. Белая буква Z, та, что изображена на российской военной технике, означает поддержку российской армии, подчеркнула сенатор по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер. По ее словам, это предусматривает уголовное наказание, и власти вынуждены принять меры.