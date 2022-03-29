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1 час назад

Reuters: Израиль и Турция обсуждают альтернативный газопровод на юг Европы

Газета.RuГазета.Ru

Власти Израиля и Турции проводят обсуждения по строительству газопровода, который создаст альтернативу поставкам газа из РФ на юг Европы, сообщает Reuters.

Израиль и Турция обсуждают альтернативный газопровод на юг Европы
Фото: ТАССТАСС

Стороны решили предметнее рассмотреть возникшую несколько лет назад идею о строительстве подводного трубопровода от израильского месторождения газа «Левиафан» (снабжает топливо Израиль, Иорданию и Египет) к территории Турции, и затем продлить ее до стран Южной Европы.

Как рассказали в Турции, переговоры по этой тематике продолжаются в течение этого марта, а в ближайшие месяцы могут быть приняты «конкретные решения» по маршруту и участникам проекта. Цена трубопровода в 500-550 км составит порядка $1,5 млрд, что выгоднее Восточно-Среднеземноморского газопровода в €6 млрд (от Израиля до Кипра, Греции и Италии).

«Недавно произошло сближение с Израилем, и мы хотим, чтобы его газ проходил транзитом через Турцию по пути в Европу. Израиль позитивно смотрит на это, были проведены некоторые переговоры, и есть желание это сделать», — рассказал один из собеседников агентства в Турции.

Владельцы «Левиафана» — израильские компании NewMed Energy и Ratio Oil — запланировали увеличить производство с 12 до 21 млрд кубометров газа в год.

Однако существует проблема того, что ранее уже предлагали два маршрута поставок с израильского месторождения — через заводы сжиженного природного газа (СПГ) в Египте или через планируемый плавучий завод СПГ.

Ранее представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна не планирует закупать газ у РФ после 2022 года.

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